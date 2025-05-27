"Самой первой переговорной площадкой между Россией и Украиной был именно Минск, а уже потом стал Стамбул. В этом отношении Россия в лице руководства и в лице населения очень ценит конструктивную, стабилизирующую, миротворческую роль Беларуси, которая сейчас с обменом военнопленными снова себя проявила. К сожалению, Украина, а точнее киевский режим, этого совершенно не ценит. Это проявилось в том, что президент России поблагодарил белорусских союзников за помощь в обмене военнопленными, а Зеленский не сказал по этому поводу ни слова", - отметил Александр Носович.