Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Белгидромет предупреждает - южный циклон может принести месячную норму осадков

План "Погода" из-за снегопада введен в районах Гомельской, Гродненской и Брестской областей. В Госавтоинспекции рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, воспользовавшись услугами общественного транспорта.

Согласно данным синоптиков, на эти районы смещается южный циклон, идущий из Литвы и Польши, может выпасть месячная норма осадков. Заметает и Минск.

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме

Снег убирают по стране более 850 машин и 3,6 тыс. человек. Наряды ДПС ГАИ сопровождают колонны снегоуборочной техники. Кстати, согласно прогнозу, начиная с 8-9 января, в Беларусь нагрянет волна арктического холода, температура ночью может упасть в некоторых районах по северо-востоку страны до -37°С.

Разделы:

Общество

Теги:

Белгидромет