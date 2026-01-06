Белгидромет предупреждает - южный циклон может принести месячную норму осадков

План "Погода" из-за снегопада введен в районах Гомельской, Гродненской и Брестской областей. В Госавтоинспекции рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, воспользовавшись услугами общественного транспорта.



Согласно данным синоптиков, на эти районы смещается южный циклон, идущий из Литвы и Польши, может выпасть месячная норма осадков. Заметает и Минск.