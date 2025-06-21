Белорус рассказал, как помогал бороться с атакой дронов в Иркутской области

Когда в Иркутской области произошла атака дронов, в эпицентре оказался неравнодушный белорусский дальнобойщик Антон Мацкевич, который помогал правоохранителям разбираться с летательными аппаратами. О том, как все происходило, он рассказал в "Актуальном интервью".

По словам гостя "Актуального интервью" в тот день утром он заехал на шиномонтаж. А рядом, на той же парковке, находился грузовик, в котором были спрятаны беспилотники. "На тот момент, когда я заехал на эту парковку, я уже заметил сверху дроны, там стояли мужчины и наблюдали. Подумал, что кто-то купил и хвастается. Не обратив на это внимание, я встал на шиномонтаж, минут, наверное, за пять все сделал. И вдали показались черные клубы дыма. Когда погремел следующий взрыв, сразу же стало понятно, что дроны были вражескими".

Антон Мацкевич:

"Выбежав на улицу, я уже увидел, что дроны вылетали из машины. Они были загружены какими-то домиками, солнечными панелями. Был ступор и непонимание, что делать, они поднимаются, и ты беззащитный смотришь на них и ничего сделать особо не можешь".

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В это время подъехали сотрудники полиции. Водители объяснили им ситуацию. Правоохранители попытались сбить дроны автоматами, но успеха это не принесло. Вскоре приехал полковник, который, как показалось дальнобойщику, был на опыте. "Человек с большим сердцем и стальными нервами. Он залетел в кузов этого автомобиля и попросил помощи, так как дронов еще было очень много", - подчеркнул Антон Мацкевич.

"Времени на раздумье особо не было. Нужно было все оперативно делать. В ход шли все подручные средства: куски асфальта, булыжники, камни, - обозначил белорус. С полковником сверху был еще один наш коллега. Мы передавали камни. Их аккуратно закладывали на лопасти, чтобы дроны не смогли покинуть автомобиль".

Он отметил, что в тот момент голова была абсолютно пустая от мыслей. "Времени на раздумья и принятия решений было очень мало, и мы помогали. Чем смогли, тем помогли, - сказал дальнобойщик. - Осознание, наверное, пришло уже через сутки, когда остался один в грузовике. Тогда уже начал думать, что у меня дома семья, ребенок, что могло произойти, что все это могло рвануть".