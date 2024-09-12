Белоруска, проживающая в США, не советует переезжать в Штаты

В Сети все чаще стали появляться ролики, адресованные тем, кто уверен - на другом берегу трава зеленее. Белоруска, прожившая в Америке более 10 лет, записала видео для "невероятных", которые помешаны на США и мечтают поскорее туда уехать.

Белоруска из США хвалит родину и не советует переезжать в Штаты:

"Всем привет, девочки и мальчики, кто живет в Беларуси и хочет уехать на ПМЖ в Америку. Я человек, который прожил в Америке, постоянно посещая свою собственную родную страну на протяжении 10 лет, вот так: туда-сюда".

Она рассказала, что за 10 лет жизни на две страны изучала и наблюдала за тем, что происходит в США и Беларуси, и не советует переезжать.

Белоруска из США хвалит родину и не советует переезжать в Штаты: