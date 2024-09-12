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Белоруска, проживающая в США, не советует переезжать в Штаты
В Сети все чаще стали появляться ролики, адресованные тем, кто уверен - на другом берегу трава зеленее. Белоруска, прожившая в Америке более 10 лет, записала видео для "невероятных", которые помешаны на США и мечтают поскорее туда уехать.
Белоруска из США хвалит родину и не советует переезжать в Штаты:
"Всем привет, девочки и мальчики, кто живет в Беларуси и хочет уехать на ПМЖ в Америку. Я человек, который прожил в Америке, постоянно посещая свою собственную родную страну на протяжении 10 лет, вот так: туда-сюда".
Она рассказала, что за 10 лет жизни на две страны изучала и наблюдала за тем, что происходит в США и Беларуси, и не советует переезжать.
Белоруска из США хвалит родину и не советует переезжать в Штаты:
"В 2024 году оптимально в Беларуси люди живут хорошо. Люди имеют все. Сказки о том, что у нас есть что-то там, Лукашенко нам там что-то не дает. Это все сказки. Лукашенко прекрасный Президент. Такого еще поискать нужно. Например, для спортсменов тут очень много стараются. Недавно построили общежитие для спортсменов. Такой шикарный дом".
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