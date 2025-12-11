3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Белорусская железная дорога запускает "Новогодний экспресс" в Беловежскую пущу
Автор:Редакция news.by
Белорусская железная дорога запускает "Новогодний экспресс" в главную усадьбу Деда Мороза - Беловежскую пущу. Первый поезд отправится из Минска 12 декабря.
В дороге пассажиров будут развлекать герои любимых сказок. Праздничная атмосфера будет ощущаться сразу на перроне. Гостей встретят Снегурочки-проводницы, а в роли Деда Мороза выступит начальник поезда.
В Беловежской пуще туристы увидят волшебную мельницу, аллею символов года по Восточному календарю и поляну Двенадцати месяцев, где смогут загадать самые сокровенные желания. "Новогодний экспресс" будет курсировать до конца декабря. 4 рейса запланированы и на январь.