Белорусская железная дорога запускает "Новогодний экспресс" в Беловежскую пущу

Белорусская железная дорога запускает "Новогодний экспресс" в главную усадьбу Деда Мороза - Беловежскую пущу. Первый поезд отправится из Минска 12 декабря.

В дороге пассажиров будут развлекать герои любимых сказок. Праздничная атмосфера будет ощущаться сразу на перроне. Гостей встретят Снегурочки-проводницы, а в роли Деда Мороза выступит начальник поезда.

В Беловежской пуще туристы увидят волшебную мельницу, аллею символов года по Восточному календарю и поляну Двенадцати месяцев, где смогут загадать самые сокровенные желания. "Новогодний экспресс" будет курсировать до конца декабря. 4 рейса запланированы и на январь.

Общество

БЖД