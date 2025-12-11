Белорусская железная дорога запускает "Новогодний экспресс" в Беловежскую пущу

Белорусская железная дорога запускает "Новогодний экспресс" в главную усадьбу Деда Мороза - Беловежскую пущу. Первый поезд отправится из Минска 12 декабря.

В дороге пассажиров будут развлекать герои любимых сказок. Праздничная атмосфера будет ощущаться сразу на перроне. Гостей встретят Снегурочки-проводницы, а в роли Деда Мороза выступит начальник поезда.