Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Белорусские абоненты смогут досрочно активировать интернет и СМС в роуминге в России

Белорусские абоненты смогут досрочно включать интернет и СМС в роуминге в России. С 24-часовой блокировкой передачи данных и СМС в российском роуминге теперь можно справиться сразу после регистрации в сети.

Абонент получает СМС со ссылкой, вводит проверочный код и мгновенно активирует услуги. Ранее блокировка действовала автоматически - в течение 24 часов с момента первой регистрации в сети российского оператора. Голосовые вызовы при этом оставались доступными.

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси:

"К сожалению, из-за вопросов информационной безопасности РФ ввела 24-часовой режим молчания, когда доступны только голосовые услуги. По приезду вы будете получать СМС со ссылкой, по которой надо перейти, там будет, вероятнее всего, изображение с цифрами, которые вы должны от руки ввести. Очевидно, что кибербезопасность - это всегда борьба злоумышленников и правоохранителей, это бесконечный процесс".

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси

Для того чтобы пройти верификацию, необходимо включить передачу данных на сим-карте в роуминге и следовать инструкции. После успешного прохождения верификации передача данных и СМС активируются в течение нескольких минут.

Если услуги не активировались, нужно включить и выключить режим "в самолете", чтобы обновить соединение. Возможность верификации для белорусских абонентов уже появилась в сети российского оператора "МегаФон", у остальных операторов новшество проходит стадию тестирования.

Разделы:

ОбществоРоссия

Теги:

роумингБеларусь-Россиямобильная связь