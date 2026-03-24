Белорусские борцы выступили на молодежном чемпионате Европы с национальной символикой

Молодежный чемпионат Европы стал не просто спортивным событием, но и важным политическим сигналом. Впервые за долгое время белорусские спортсмены выступали с национальной символикой. А результат превзошел все ожидания - женская сборная Беларуси по борьбе впервые в истории стала лучшей командой Европы. О рецепте успеха, конкуренции без политики и эмоциях от чемпионата рассказал председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов в "Актуальном интервью".

Успех белорусских спортсменов на молодежном чемпионате Европы трудно переоценить. Медали завоеваны во всех трех видах борьбы, а женская сборная совершила историческое достижение. "Рецепт получился с первого раза очень вкусным. Учитывая количество медалей, завоеванных ребятами по всем трем видам борьбы, это действительно громкий успех нашей национальной сборной. Женская национальная сборная смогла в общем зачете обойти сильнейших европейских команд, даже борцовские державы. Можно сказать, что выступление удалось", - заявил Алим Селимов.

Он не скрывает эмоций: "Беларусь - лучшая команда Европы! Это очень круто и очень важно, эмоционально важно для мотивации ребят. Очень важно выступать под своими национальными символами".

Выступление белорусских спортсменов под национальной символикой стало первым таким опытом после длительного отстранения. "Есть Олимпийская хартия, которая четко гласит, что спорт вне политики. Хотя мы сегодня видим двойные стандарты, связанные с некоторыми странами. Но спорт действительно вне политики должен быть", - подчеркнул председатель Белорусской федерации борьбы.

Он убежден, что любая конкуренция в любой отрасли дает большой результат. А для МОК как организатора Олимпийских игр важна яркая, красочная конкуренция в каждом виде спорта. "Как раз наши страны навязывают эту конкуренцию в тех или иных видах спорта, без которых Олимпийские игры немыслимы. Та же борьба - ну как без россиян, без нас, где в топ-тройку входят наши ребята", - сказал Алим Селимов.

В прошлом спортсмен, Алим Селимов, поделился личным ощущением, знакомым каждому борцу: "Верните 20 лет назад, честно скажу, я все равно чувствовал себя неполноценным чемпионом мира, если в моем весе отсутствовали одни из лидеров. Ребята-борцы тоже это понимают".

Именно поэтому яркая, красочная борьба, которую показали белорусские спортсмены, имеет особую ценность. Особые слова прозвучали и о женской сборной. "Девочки наши прошлись танком, катком прошлись по всем, не дали просто голову поднять. За этим действительно очень приятно было наблюдать", - восхитился председатель Белорусской федерации борьбы.