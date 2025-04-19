Белорусские дипломаты выясняют подробности аварии с автобусом в Польше

Белорусские дипломаты выясняют подробности аварии в Польше с участием автобуса, в котором находились граждане Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

В Польше перевернулся автобус с гражданами Беларуси, России и Украины В транспорте находились 26 человек, есть пострадавшие 2 часа назад

"Белорусские дипломаты в курсе ситуации, направлены соответствующие запросы в польские компетентные органы, информация о наличии среди пострадавших в результате ДТП в Варшаве белорусов уточняется", - проинформировали в МИД.

Посольство готово оказать соотечественникам всю необходимую консульско-правовую помощь.



Телефон для экстренной связи: +48 660 012 074.

До настоящего времени запросов на горячую линию дипмиссии не поступало.

Как сообщалось, под Варшавой перевернулся автобус с гражданами Беларуси, России и Украины. По информации, во вторник, 29 апреля, примерно в 3 часа ночи (в 4 часа ночи по минскому времени) на скоростной автомагистрали S2 (южная окружная дорога Варшавы) недалеко от города Давиды произошла авария. Автобус, перевозивший 26 человек из Украины, России и Беларуси, при выезде со скоростной автомагистрали S79 врезался в ограждение, затем перевернулся на бок и врезался в фонарный столб.