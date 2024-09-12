Белорусские парламентарии рассмотрели демографические вопросы

Национального собрания Беларуси на расширенном заседании двух профильных постоянных комиссий.

Использование потенциала пожилых людей и смягчение негативных последствий старения населения - вопрос чувствительный для всех стран. Сегодня в Беларуси проживает более 1,5 млн человек в возрасте 65+. Государство создает условия для того, чтобы пожилые белорусы как можно дольше оставались в социуме. Четыре года назад была принята Национальная стратегия активного долголетия. Результаты ее внедрения уже заметны.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы видим, как активно люди стали заниматься спортом, как активно стали включаться в кружки. Но вместе с тем это не тот уровень, который бы хотелось достигать, поэтому сегодня будем обсуждать эту проблему, и, наверное, назрела необходимость создания площадки экспертов разного уровня".