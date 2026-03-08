Белорусские спортсмены поздравили женщин с 8 Марта

Поздравления с 8 Марта в адрес белорусок летят с разных уголков не только страны, но и всего мира, где сегодня на тренировочных сборах или соревнованиях находятся наши мужчины-спортсмены.

"Дорогие наши девочки, девушки и женщины. Поздравляю вас с этим по-настоящему прекрасным весенним, солнечным и нежным днем. Пусть ваша жизнь будет наполнена исключительно яркими цветами, счастливыми и радостными моментами", - отметил серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Евгений Золотой.