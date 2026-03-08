3.74 BYN
Белорусские спортсмены поздравили женщин с 8 Марта
Автор:Редакция news.by
Поздравления с 8 Марта в адрес белорусок летят с разных уголков не только страны, но и всего мира, где сегодня на тренировочных сборах или соревнованиях находятся наши мужчины-спортсмены.
"Дорогие наши девочки, девушки и женщины. Поздравляю вас с этим по-настоящему прекрасным весенним, солнечным и нежным днем. Пусть ваша жизнь будет наполнена исключительно яркими цветами, счастливыми и радостными моментами", - отметил серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Евгений Золотой.
"Спасибо вам за то, что наполняете наши мужские сердца заботой, уверенностью и дарите нам смысл. Создавайте, сияйте, вдохновляйте, любите и будьте любимы!" - пожелал серебряный призер чемпионата Европы по гребле на каноэ Иван Потапенко.