Белорусским школьникам вручили паспорта в Палате представителей
Автор:Редакция news.by
12 марта акция "Мы - граждане Беларуси!" заглянула в Палату представителей.
Для получения своего первого важного документа - паспорта - более 20 ребят из всех регионов страны приехали в столицу. Это победители городских, областных и республиканских олимпиад, международных конкурсов и спортивных соревнований.
Для школьников подготовили в фойе выставку "Основной закон государства. Государственные символы".