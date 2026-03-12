Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусским школьникам вручили паспорта в Палате представителей

12 марта акция "Мы - граждане Беларуси!" заглянула в Палату представителей.

Для получения своего первого важного документа - паспорта - более 20 ребят из всех регионов страны приехали в столицу. Это победители городских, областных и республиканских олимпиад, международных конкурсов и спортивных соревнований.

Для школьников подготовили в фойе выставку "Основной закон государства. Государственные символы".

