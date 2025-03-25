Белстат: 93,5 % белорусов удовлетворены состоянием своего здоровья

93,5 % белорусов оценили состояние своего здоровья как хорошее или удовлетворительное. Такие данные приводит Белстат в статистическом обзоре ко Всемирному дню здоровья, сообщает БЕЛТА.

На начало 2025 года среди населения в возрасте от 16 лет 93,5 % белорусов оценили состояние своего здоровья как хорошее или удовлетворительное (93,8 % мужчин и 93,3 % женщин).

На конец 2024 года в Беларуси насчитывалось 553 больничные и 1394 амбулаторно-поликлинические организации. В их стенах расположилось почти 70 тыс. коек для краткосрочного пребывания. На амбулаторном приеме и врачами на дому состоялось 108,2 млн посещений или 11,8 посещений в расчете на одного жителя страны.