Беляева: Беларусь и КНДР придают особое значение взаимовыгодному сотрудничеству

После переизбрания руководства в КНДР страна демонстрирует готовность не только к внутренней консолидации, но и к активизации внешнеполитических контактов. Одним из первых сигналов в этом направлении становится развитие диалога с Беларусью.

"23 марта 2026 года в КНДР состоялась сессия Верховного народного собрания, на котором на пост Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики был переизбран Ким Чен Ын. Первая официальная встреча после переизбрания именно с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко говорит об особом значении, которое наши страны придают взаимовыгодному сотрудничеству. Сегодняшний визит является важным, запланированным шагом. Контуры были определены еще в 2023 году, в течение этого времени происходило консультативное взаимодействие на уровне министерств и ведомств с целью определения направлений взаимовыгодного сотрудничества. Сегодняшнее мероприятие говорит о стремлении лидеров наших государств сразу перейти к делу", - отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Галина Беляева.