Бесплатные лекарства, повышение пенсии - в Беларуси усилят соцгарантии для воинов-интернационалистов

С 1 мая в Беларуси вступят в силу новшества, которые усилят социальные гарантии для воинов-интернационалистов.

Так, ветеранам боевых действий из числа военнослужащих предоставлено право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, техническими средствами социальной реабилитации, бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения.

Кроме того, для ветеранов боевых действий, ставших инвалидами в мирное время, снижен пенсионный возраст на 5 лет. Это нововведение коснется более 2 тыс. человек. Ветеранам, направлявшимся в Афганистан в 1979-1989 годах, установлено ежемесячное повышение пенсии на 100 % от минимального размера пенсии по возрасту.

К слову, сегодня в стране проживает 21 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств.

Николай Орел, замначальника главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Все ветераны боевых действий имеют достаточно высокий объем пенсионных льгот. Это и зачисления в стаж 1 к 3, и кроме того, все ветераны боевых действий имеют надбавки к получаемым пенсиям. С 1 февраля в размере от 280 до 450 рублей. Все ветераны боевых действий охвачены льготами в области жилищной политики. Это поддержка государства при строительстве, реконструкции жилья, в области трудовых отношений".