Без объявления своих намерений Латвия на 9 часов закрыла единственный работающий ПП "Патерниеки"

Соседей не выбирают. Именно так гласит народная мудрость, накопленная веками. Поэтому если что-то не нравится, все равно нужно постараться сделать общение максимально дружеским, приятным, уважительным. И мы живем именно по такому принципу. Чего не скажешь о наших западных соседях. Последние годы их власти постоянно норовят подложить нам какую-нибудь неприятность.

Без объявления своих намерений Латвия просто взяла и закрыла единственный работающий погранпереход "Патерниеки" (с нашей стороны "Григоровщина"). Закрыла не на час и два (к чему туристы уже давно привыкли), а на 9 часов. И это при полном отсутствии какой-либо информации с латышской стороны.

Они просто вытащили металлический забор и поставили его на дороге. Молча. Как итог граница "стала колом" с туристами, женщинами, детьми, грузоперевозчиками. А ведь среди застрявших на латвийской границе было много граждан непосредственно Евросоюза.

Оказалось, что панику со стороны соседей вызвали туристы из Африки, которые по действующим документам ехали в Евросоюз.

Пограничный комитет Беларуси сегодня дал разъяснение ситуации на границе с Латвией, где сопредельная сторона накануне закрыла пункт пропуска "Патерниеки" на 9 часов.

По данным нашей стороны, группа африканцев следовала в Евросоюз по действительным документам. Иными словами, оснований не выпускать их из страны у пограничников попросту не было - с документами все было в порядке.

"Они не хотят помогать, я хочу не умереть здесь", - сказал иностранец.

На территории Латвии 10 иностранцев получили отказ в оформлении. Позже латвийский пограннаряд перегородил дорогу в обоих направлениях, иными словами закрыл границу.

Работа пунктов пропуска основывается на соглашениях между странами. Во внутренних документах прописаны алгоритмы реагирования на различные ситуации. Например, нелегал на границе задерживается до выяснения обстоятельств, а затем депортируется в ту страну, откуда пришел.

Для чего нужно было перекрывать единственный работающий пункт пропуска - большой вопрос. А как бы отреагировала латвийская сторона, если бы Беларусь выборочно стала пропускать граждан, следовавших в Евросоюз? Обращать внимание не только на документы, но и на принадлежность и цвет кожи? В этой ситуации много непонятного. А самое главное - нет никаких гарантий, что европейские партнеры не повторят то же самое.

Госпогранохрана Латвии предложила частично закрыть пункт пропуска "Патерниеки" на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов. Об этом начальник ведомства озвучил в эфире местного телевидения. Погранслужба намерена обратиться к правительству с просьбой частично закрыть пункт пропуска "Патерниеки" на полгода. Разрешено будет пересекать границу только на автомобилях. А вот пешеходам и велосипедистам - красный свет.

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Спустя 6 часов конфликта африканцы вернулись в Беларусь, где им предоставили место для отдыха, еду, чай и транспорт для возвращения. Но даже после этого "Патерниеки" были закрыты еще 2,5 часа. К ночи здесь скопилось более 40 автомобилей. Заложниками ситуации оказались и граждане Евросоюза. На удивление, многие европейские туристы, посещающие Беларусь, понимают политический подтекст конфликта и, не стесняясь, рассказывают белорусским пограничникам о настроениях латвийских коллег.

"Сказали, что нас здесь завербуют, а они нас не спасут. Мы едем в страну, которая признана агрессором. В Беларуси хотят завербовать и посадить в тюрьму, - рассказала пассажирка автобуса. - Мы приезжаем сюда, чтобы отдохнуть душой и телом, а в Латвии разве не тюрьма?"

"Мы находимся уже 7 с половиной часов на границе, нас не пропускает латвийская сторона. Поставлены заграждения, мы не понимаем почему", - удивляется женщина.

"Серьезные проблемы, работу потеряем и так далее. Билеты очень дорогие", - сказали молодые люди.