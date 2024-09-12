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Блицкриг по захвату Курской атомной станции не получился - Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" ранее заявлял, что нападение на Курщину было под управлением генералитета НАТО, и однажды сказал, что наемников они будут отправлять в гробах домой. Какие национальности, какие страны воюют, в программе "Главный эфир" спросили у командира подразделения, замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинова.
"Изначально мы фиксировали, что на некоторых участках было очень большое количество иностранцев: американцы, немцы, поляки, французы. Было зафиксировано много разных национальностей: грузины фиксировались, наши бывшие граждане России, евроичкерийцы, то есть эта вся ЛГБТня пришла сюда. Но получилось так, что они действительно понесли здесь очень серьезные потери. И большая часть из них автоматически сразу понеся эти потери, отсюда была выведена", - рассказал командир спецназа "Ахмат"
Заход на Курщину по сути своей сопровождался иностранными ЧВК, а ЧВК мы с вами знаем, особенно американские ЧВК, это продолжение их спецслужб, которые работают чисто по указке государства и выполняют те задачи, которые надо выполнить, не засветив официальные их подразделения.
"Они зашли таким серьезным составом - около 12 тыс. человек в начале было, сотни танков, сотни бронированных машин. Большая часть из этого всего уже уничтожена - техника, танки, - констатировал он. - Понесли действительно такие потери, что они несоизмеримы с тем результатом, которого они достигли. И тем более, они не выполнили тот стратегический план, который перед ними изначально ставился, то есть блицкриг по захвату Курской атомной станции у них не получился".
"Иностранцы понесли потери среди личного состава, причем очень серьезные - сегодня мы на нашем участке мы не фиксируем их. Да, мы фиксируем подразделения на суджанском направлении: это 61-я бригада, 82-я, 80-я, 92-я, 95-я, 41-я. За ними находятся националистические формирования украинского батальона "Кракен" (признан террористическим и запрещен в России). И кроме них еще и другие подразделения присутствуют только на нашем участке", - отметил он.
Такое большое количество сил и средств они стянули сюда для того, чтобы просто удержать нас только на этом направлении.
По его словам, самих иностранцев они уже не фиксируют. "Хотя, конечно, мы были бы рады, если бы они как раз и были все на нашем направлении. Почему-то там, где есть мы, они всегда убегают. Потому что тот, кто не убежал, мы не виноваты", - подчеркнул командир спецназа "Ахмат".
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