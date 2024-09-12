Блицкриг по захвату Курской атомной станции не получился - Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат" ранее заявлял, что нападение на Курщину было под управлением генералитета НАТО, и однажды сказал, что наемников они будут отправлять в гробах домой. Какие национальности, какие страны воюют, в программе "Главный эфир" спросили у командира подразделения, замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинова.

"Изначально мы фиксировали, что на некоторых участках было очень большое количество иностранцев: американцы, немцы, поляки, французы. Было зафиксировано много разных национальностей: грузины фиксировались, наши бывшие граждане России, евроичкерийцы, то есть эта вся ЛГБТня пришла сюда. Но получилось так, что они действительно понесли здесь очень серьезные потери. И большая часть из них автоматически сразу понеся эти потери, отсюда была выведена", - рассказал командир спецназа "Ахмат"

Заход на Курщину по сути своей сопровождался иностранными ЧВК, а ЧВК мы с вами знаем, особенно американские ЧВК, это продолжение их спецслужб, которые работают чисто по указке государства и выполняют те задачи, которые надо выполнить, не засветив официальные их подразделения. Апти Алаудинов

"Они зашли таким серьезным составом - около 12 тыс. человек в начале было, сотни танков, сотни бронированных машин. Большая часть из этого всего уже уничтожена - техника, танки, - констатировал он. - Понесли действительно такие потери, что они несоизмеримы с тем результатом, которого они достигли. И тем более, они не выполнили тот стратегический план, который перед ними изначально ставился, то есть блицкриг по захвату Курской атомной станции у них не получился".

"Иностранцы понесли потери среди личного состава, причем очень серьезные - сегодня мы на нашем участке мы не фиксируем их. Да, мы фиксируем подразделения на суджанском направлении: это 61-я бригада, 82-я, 80-я, 92-я, 95-я, 41-я. За ними находятся националистические формирования украинского батальона "Кракен" (признан террористическим и запрещен в России). И кроме них еще и другие подразделения присутствуют только на нашем участке", - отметил он.

Такое большое количество сил и средств они стянули сюда для того, чтобы просто удержать нас только на этом направлении. Апти Алаудинов