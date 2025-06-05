Более 100 тонн яблок и груш везли из Беларуси в Россию без документов.

Таможенный контроль на белорусско-российском участке границы выявил нарушение. В шести грузовиках было в общей сложности 105 тонн фруктов на сумму почти 800 тыс. рублей. В отношении перевозчиков и водителей начаты административные процессы.

Сообщается, что мониторинг направления белорусские таможенники вели в течение последнего месяца. Два грузовых авто остановили для проверки в Витебской области. Около 40 тонн груш стоимостью 350 тыс. рублей были без сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. Еще четыре грузовика с яблоками проверили в Могилевской и Гомельской областях. В этом случае также никаких документов на груз не было.