Более 130 купелей оборудуют на Крещение в Беларуси

19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из традиций - купание в проруби. В стране будут доступны более 130 точек.

Спасатели и медики советуют соблюдать ряд рекомендаций. Например, использовать нескользящую обувь, взять с собой теплый халат и полотенце, комплект сухой одежды, обязательно сделать разминку, чтобы подготовить тело к холоду.

К празднику будут размещены и точки общепита, чтобы люди после окунания могли попить горячий чай и перекусить, палатки для обогрева. Будет дежурить скорая помощь.

Также медики рекомендуют в сильные морозы утеплиться, использовать защитные кремы от мороза, отказаться от каблуков.

