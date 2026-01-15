3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Более 130 купелей оборудуют на Крещение в Беларуси
Автор:Редакция news.by
19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из традиций - купание в проруби. В стране будут доступны более 130 точек.
Спасатели и медики советуют соблюдать ряд рекомендаций. Например, использовать нескользящую обувь, взять с собой теплый халат и полотенце, комплект сухой одежды, обязательно сделать разминку, чтобы подготовить тело к холоду.
К празднику будут размещены и точки общепита, чтобы люди после окунания могли попить горячий чай и перекусить, палатки для обогрева. Будет дежурить скорая помощь.
Также медики рекомендуют в сильные морозы утеплиться, использовать защитные кремы от мороза, отказаться от каблуков.