Более 130 представительниц разных профессий объединил в Минске форум "Женщины столицы"
В преддверии 8 Марта в Минске прошел городской женский форум "Женщины столицы", объединивший более 130 представительниц разных профессий, сфер деятельности и поколений.
Говорили о самореализации, профессиональном росте, здоровье, красоте и культурном развитии, а также о развитии Минска через призму женских талантов и мудрости. У участниц мероприятия была возможность пообщаться с успешными женщинами из сфер культуры, образования, медицины, бизнеса и СМИ. Состоялась и презентация тематических проектов.
Более половины населения Беларуси - женщины. Они активно участвуют в экономике. Задействованы в самых разных отраслях - от образования и здравоохранения до IT, бизнеса, промышленности и науки. В стране созданы условия для того, чтобы женщина могла работать, развиваться и растить детей.