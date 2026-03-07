Более 130 представительниц разных профессий объединил в Минске форум "Женщины столицы"

В преддверии 8 Марта в Минске прошел городской женский форум "Женщины столицы", объединивший более 130 представительниц разных профессий, сфер деятельности и поколений.

Говорили о самореализации, профессиональном росте, здоровье, красоте и культурном развитии, а также о развитии Минска через призму женских талантов и мудрости. У участниц мероприятия была возможность пообщаться с успешными женщинами из сфер культуры, образования, медицины, бизнеса и СМИ. Состоялась и презентация тематических проектов.