3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 1800 предложений оставили белорусы на платформе "Народная пятилетка". Лучшие из них используют
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Иванчин об "Орешнике": Мы не создаем угроз для наших соседей, но свою землю будем защищать
Размещение "Орешника" непосредственно влияет на обеспечение безопасности Беларуси - Маркевич
Наш выбор - каким решением белорусов был недоволен Запад и почему Лукашенко был неудобной фигурой
В Минске открылась резиденция главного Деда Мороза. Сказочные апартаменты принимают первых гостей
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все