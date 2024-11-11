Более 3,5 тыс. спасателей будут работать в новогоднюю ночь

Более 3,5 тыс. спасателей будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь, рассказали в МЧС Беларуси.

Все подразделения ведомства будут нести службу в усиленном режиме. Задействуют 1,3 тыс. единиц пожарно-аварийной техники. Уже проведено большое количество надзорно-профилактических мероприятий. Особое внимание - подготовке персонала объектов, состоянию проездов и подъездов к зданиям, а также исправности систем пожарной автоматики.