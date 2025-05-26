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Свыше 850 большегрузов стоят в очереди для въезда в Евросоюз
Более 850 фур ожидают на границе въезда в ЕС. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") - 340 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 34 % грузовых автомобилей от нормы. Сотрудники погранперехода "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") оформили 10 % транспорта от нормы. Также въезда в Литву перед погранпереходом "Шальчининкай" ожидают 10 легковушек.
Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") скопилось 60 фур. Его сотрудники за 24 часа приняли на свою территорию 35 % большегрузов.
Через пункт пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") в Польшу проследовало 59 % транспорта от нормы. Въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") ожидают 600 легковых автомобилей и 30 автобусов. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 59 %.