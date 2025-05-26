Свыше 850 большегрузов стоят в очереди для въезда в Евросоюз

Более 850 фур ожидают на границе въезда в ЕС. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") - 340 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 34 % грузовых автомобилей от нормы. Сотрудники погранперехода "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") оформили 10 % транспорта от нормы. Также въезда в Литву перед погранпереходом "Шальчининкай" ожидают 10 легковушек.

Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") скопилось 60 фур. Его сотрудники за 24 часа приняли на свою территорию 35 % большегрузов.