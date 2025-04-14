"Болельщики "Динамо" самые лучшие в мире". Жена хоккеиста о поддержке команды

Чтобы добиваться высокого результата, нужно чувствовать поддержку родных и знать, что тебя ждут дома.

Команде "Первого информационного" удалось пообщаться с семьями хоккеистов минского "Динамо" и узнать, что говорят их супруги.

Эмма Усова, жена Ильи Усова:

"Поддержка и внимание (трибун - прим.ред.) очень чувствуется. И это не давление трибун, а та сила, которая мотивирует как Илью, так и всю команду "Динамо" двигаться вперед. И я на самом деле никогда не видела Илью более счастливым, чем сейчас, когда он играет именно за родную белорусскую команду. И я точно могу сказать, что болельщики "Динамо" самые лучшие в мире".

Эмма Усова, жена Ильи Усова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc3910d0-8f37-4f20-892b-3e074c91c41e/conversions/797db607-5b02-46a2-bb38-c7c3e10bac93-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc3910d0-8f37-4f20-892b-3e074c91c41e/conversions/797db607-5b02-46a2-bb38-c7c3e10bac93-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc3910d0-8f37-4f20-892b-3e074c91c41e/conversions/797db607-5b02-46a2-bb38-c7c3e10bac93-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc3910d0-8f37-4f20-892b-3e074c91c41e/conversions/797db607-5b02-46a2-bb38-c7c3e10bac93-xl-___webp_1920.webp 1920w Эмма Усова, жена Ильи Усова

Сабрина Хэмилтон, жена Роба Хэмилтона:

"Мы много раз говорили с мужем о том, что ему нравится играть в Минске, поскольку здесь есть особая энергетика. И эта энергия аккумулируется на трибунах и передается игрокам. Он мне рассказывал, как впервые попал на "Минск-Арену" и был очень впечатлен. Поддержка трибун - это тот огонь, который зажигается и направляется к команде".

Сабрина Хэмилтон, жена Роба Хэмилтона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/440f36d5-0c82-4de0-bce8-a807a3414300/conversions/4a7daf39-6f79-48ae-93e3-8eafbb915d19-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/440f36d5-0c82-4de0-bce8-a807a3414300/conversions/4a7daf39-6f79-48ae-93e3-8eafbb915d19-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/440f36d5-0c82-4de0-bce8-a807a3414300/conversions/4a7daf39-6f79-48ae-93e3-8eafbb915d19-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/440f36d5-0c82-4de0-bce8-a807a3414300/conversions/4a7daf39-6f79-48ae-93e3-8eafbb915d19-xl-___webp_1920.webp 1920w Сабрина Хэмилтон, жена Роба Хэмилтона