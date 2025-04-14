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"Болельщики "Динамо" самые лучшие в мире". Жена хоккеиста о поддержке команды
Чтобы добиваться высокого результата, нужно чувствовать поддержку родных и знать, что тебя ждут дома.
Команде "Первого информационного" удалось пообщаться с семьями хоккеистов минского "Динамо" и узнать, что говорят их супруги.
Эмма Усова, жена Ильи Усова:
"Поддержка и внимание (трибун - прим.ред.) очень чувствуется. И это не давление трибун, а та сила, которая мотивирует как Илью, так и всю команду "Динамо" двигаться вперед. И я на самом деле никогда не видела Илью более счастливым, чем сейчас, когда он играет именно за родную белорусскую команду. И я точно могу сказать, что болельщики "Динамо" самые лучшие в мире".
Сабрина Хэмилтон, жена Роба Хэмилтона:
"Мы много раз говорили с мужем о том, что ему нравится играть в Минске, поскольку здесь есть особая энергетика. И эта энергия аккумулируется на трибунах и передается игрокам. Он мне рассказывал, как впервые попал на "Минск-Арену" и был очень впечатлен. Поддержка трибун - это тот огонь, который зажигается и направляется к команде".
Поддержка семьи в такие важные моменты мотивирует и вдохновляет на новые победы.