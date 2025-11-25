Бондаренко: Большинство американцев от войны в Украине устало

политолог, общественный деятель из США Виктор Бондаренко. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a9ecc22-0dfe-4dcc-9515-ae872e6bb614/conversions/2df5f2a9-8de6-43d4-9d3f-e3dff46d9881-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a9ecc22-0dfe-4dcc-9515-ae872e6bb614/conversions/2df5f2a9-8de6-43d4-9d3f-e3dff46d9881-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a9ecc22-0dfe-4dcc-9515-ae872e6bb614/conversions/2df5f2a9-8de6-43d4-9d3f-e3dff46d9881-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a9ecc22-0dfe-4dcc-9515-ae872e6bb614/conversions/2df5f2a9-8de6-43d4-9d3f-e3dff46d9881-xl-___webp_1920.webp 1920w

В США большинство от войны в Украине устало. Американцы не хотят поддерживать Украину, не хотят, чтобы из бюджета США выплачивали зарплаты и пенсии украинцам. Им это не нужно. Таким мнением в проекте "Это другое" поделился политолог, общественный деятель из США Виктор Бондаренко.

"Те люди, которые помнят выступление Байдена, считают, что поддержка военных конфликтов за пределами США очень дорого стоит бюджету. И фактически у людей отбирают деньги. Например, арабо-израильский конфликт. Очень много людей выступает против того, чтобы США продолжала безоговорочно поддерживать Израиль. То же самое происходит и с Украиной. Американцы не хотят поддерживать Украину, - подчеркнул эксперт. - Большинство людей считает, что нужно укреплять свою страну (сделаем Америку снова великой), создавать рабочие места, делать доступные цены. И подобные войны им не нужны.

По его словам, есть также круг людей, которые поверили пропаганде. Они считают, что если сейчас мы пойдем на какие-то уступки, то Путин не остановится в Украине, он захватит Польшу и Эстонию и возродит Советский Союз. И поэтому они отвергают план вообще.

