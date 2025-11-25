3.70 BYN
Бондаренко: Большинство американцев от войны в Украине устало
В США большинство от войны в Украине устало. Американцы не хотят поддерживать Украину, не хотят, чтобы из бюджета США выплачивали зарплаты и пенсии украинцам. Им это не нужно. Таким мнением в проекте "Это другое" поделился политолог, общественный деятель из США Виктор Бондаренко.
"Те люди, которые помнят выступление Байдена, считают, что поддержка военных конфликтов за пределами США очень дорого стоит бюджету. И фактически у людей отбирают деньги. Например, арабо-израильский конфликт. Очень много людей выступает против того, чтобы США продолжала безоговорочно поддерживать Израиль. То же самое происходит и с Украиной. Американцы не хотят поддерживать Украину, - подчеркнул эксперт. - Большинство людей считает, что нужно укреплять свою страну (сделаем Америку снова великой), создавать рабочие места, делать доступные цены. И подобные войны им не нужны.
Это другое | Украинская Верховная Рада против завершения конфликта в Украине
Что скрывается в урезанном до 19 пунктов американском "мире"? Почему Крым и Донбасс уже вычеркнуты из украинской карты? Спикер Рады Стефанчук открыто заявляет: "Война закончится только после возвращения Крыма". А. Ландсбергис из Литвы готов воевать до последнего украинца, обещая, что Европа "за все заплатит". - Как рядовые американцы устали от войны за чужие интересы. - Правда ли, что Запад просто покупает передышку для нового удара? Ксения Лебедева разбирает, почему для Киева любой мир сейчас - это капитуляция, а для Запада - лишь передышка перед реваншем.
По его словам, есть также круг людей, которые поверили пропаганде. Они считают, что если сейчас мы пойдем на какие-то уступки, то Путин не остановится в Украине, он захватит Польшу и Эстонию и возродит Советский Союз. И поэтому они отвергают план вообще.
Виктор Бондаренко:
"Сегодня, например, я узнал, что, оказывается, во всех армиях мира есть неонацисты, и это нормально. И наличие неонацистов, например, в армии Украины не значит, что вся армия такая. Я не помню, чтобы, например, в советской армии были неонацисты. Так было написано в комментарии какого-то журналиста на веб-сайте CNN. Я бы не сказал, что это официальная позиция, но такое мнение существует".