Это другое | Украинская Верховная Рада против завершения конфликта в Украине

Что скрывается в урезанном до 19 пунктов американском "мире"? Почему Крым и Донбасс уже вычеркнуты из украинской карты? Спикер Рады Стефанчук открыто заявляет: "Война закончится только после возвращения Крыма". А. Ландсбергис из Литвы готов воевать до последнего украинца, обещая, что Европа "за все заплатит". - Как рядовые американцы устали от войны за чужие интересы. - Правда ли, что Запад просто покупает передышку для нового удара? Ксения Лебедева разбирает, почему для Киева любой мир сейчас - это капитуляция, а для Запада - лишь передышка перед реваншем.