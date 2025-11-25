3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Бондаренко: Война - это прибыль, а ослабление России - это мегаприбыль
Война - это прибыль, а ослабление России - это мегаприбыль. Тем, кто зарабатывает на этом деньги, мир совершенно не нужен. И от войны никто из них не хочет отказываться. Таким мнением в проекте "Это другое" поделился политолог, общественный деятель из США Виктор Бондаренко.
Он отметил, что уважает стремление Трампа к миру и к завершению украинского конфликта. Но у него создается впечатление, что это будет очень трудно. "Поскольку не все влиятельные круги в Америке его поддерживают, даже в Республиканской партии", - констатировал эксперт.
"У меня украинские корни, мне очень больно наблюдать за всеми этими событиями, как к народу Украины относятся те же европейцы и определенные круги в США", - добавил Виктор Бондаренко.
Это другое | Украинская Верховная Рада против завершения конфликта в Украине
Что скрывается в урезанном до 19 пунктов американском "мире"? Почему Крым и Донбасс уже вычеркнуты из украинской карты? Спикер Рады Стефанчук открыто заявляет: "Война закончится только после возвращения Крыма". А. Ландсбергис из Литвы готов воевать до последнего украинца, обещая, что Европа "за все заплатит". - Как рядовые американцы устали от войны за чужие интересы. - Правда ли, что Запад просто покупает передышку для нового удара? Ксения Лебедева разбирает, почему для Киева любой мир сейчас - это капитуляция, а для Запада - лишь передышка перед реваншем.