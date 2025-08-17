Боровик о переговорах на Аляске и новой архитектуре безопасности в Европе

"Факт переговоров и встречи на Аляске говорит о том, что это хороший тренд, который может нам позволить выстроить новую стабильную архитектуру безопасности в Европе. И для этого нужно предпринимать все необходимые усилия. Диалог Трампа и нашего лидера Александра Лукашенко, проведенный по телефону, также свидетельствует о том, что Вашингтон готов разговаривать. Готов к диалогу. Сегодня наша задача - выработать те компромиссные решения, которые могут позволить России и Украине за столом переговоров договориться о перемирии и делать дальнейшие шаги для мирного урегулирования".