"Экономия времени и нервов": как открытие границы с Польшей решило логистические проблемы белорусов
Два пункта пропуска - "Берестовица" ("Бобровники") и "Брузи" ("Кузница Белостоцкая") - возобновили свою работу на белорусско-польской границе. Ранее они были закрыты в одностороннем порядке по инициативе польской стороны.
Первые автомобили и автобусы, которые направлялись в Польшу, въехали в пункт пропуска после полвторого ночи для прохождения пограничного и таможенного контроля на белорусской стороне, затем направились на выезд из Беларуси. Это в основном легковые авто на белорусских и европейских номерах и туристические автобусы. С польской стороны пункта пропуска после двух ночи также стал въезжать транспорт.
Пункты пропуска продолжают свою работу в штатном режиме. Рядом с погранпереходом "Брузги" находятся около 7-8 автомобилей. Но, что самое интересное, в электронной очереди никто не зарегистрирован. Это говорит о том, что все, кто регистрировался заранее, уже проехали.
Во многом, количество машин, которые будут проезжать через пункты пропуска, зависит, конечно, от польской стороны. Если говорить о нормах пропуска, которые были до закрытия, то на пункт пропуска "Брузги" приходилось порядка 1,5 тыс. автомобилей. Если говорить про "Берестовицу", то это 900 автомобилей легковых и около 500 фур. У многих настроение хорошее, потому что для них это стало решением их логистического вопроса.
"Мы живем в 12 км от границы, у нас родственники. А сегодня мы вообще едем в Грецию на соревнования от спортивной федерации, везем спортсменов. Мы переживали, что нам на самолете придется лететь, думали, через Брест, но благо, что нам там приоритет сделали, поэтому решили рискнуть здесь", - рассказала белоруска.
Как люди в очередях на границе восприняли новость об ее открытии? Одна из путешественниц сообщила, что они с радостью восприняли это известие и едут в Варшаву. По ее словам, они очень рады, что граница наконец-то открылась спустя четыре года, и выразили надежду, что теперь пересечение границы станет проще для граждан.
Все опрошенные говорили примерно одно и то же - для них это в первую очередь значительная экономия времени. Особенно это важно для жителей Гродно, которым теперь не нужно ехать до Бреста, чтобы попасть в Польшу.
Пункты пропуска "Берестовица" и "Брузги" возобновили работу 17 ноября в 2 часа ночи, движение было открыто в обоих направлениях, и в настоящее время погранпереходы продолжают работать в штатном режиме.