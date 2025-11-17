17 ноября в Финляндии начались артиллерийские учения

В Финляндии начались артиллерийские учения всего в 100 км от границы с Россией. Для тренировок военные используют полигон "Роваярви" в Лапландии.

Задействовано более 2 тыс. военнослужащих, в том числе из Польши, и 500 единиц техники. Цель учений - отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы, а также отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня. Тренировки продлятся до 25 ноября.