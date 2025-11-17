Рачков: Беларусь готова стать площадкой для обсуждения евразийской безопасности

Беларусь предлагает начать предметную работу по формированию новой евразийской архитектуры безопасности. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков, выступая на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ в Стамбуле. Глава делегации отметил, что сегодня на Европейском континенте доминируют противостояние и недоверие.

"Сегодня ОБСЕ все меньше напоминает инклюзивную площадку для диалога и все больше - арену политических обвинений и взаимных упреков. Находясь в центре Европы, Беларусь как никто другой заинтересована в восстановлении мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте. Но складывается впечатление, что Европе мир не нужен".

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси