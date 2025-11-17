Дело длиною в жизнь: истории белорусов, для которых работа стала призванием

Опыт и преданность - это бесценный капитал, который помогает не просто двигаться вперед, но и вдохновлять других, достигая новых вершин

Когда профессиональный стаж исчисляется не годами, а десятилетиями, порой превышая даже 50 лет, это уже не просто работа, а истинное призвание.

Учить, преподавать, направлять, а еще вдохновлять и помогать находить ответы на самые сложные вопросы жизни - основные принципы работы Ирины Калачевой. Выпускница Института культуры всю свою жизнь связала с научно-педагогической деятельностью.

Научные успехи говорят сами за себя: она доктор исторических наук и профессор. Мечта работать в высшей школе реализовалась в Белорусском государственном университете.

Ирина Калачева, доктор исторических наук, профессор кафедры социальной коммуникации факультета философии и социальных наук БГУ:

"Пространство высшей школы как пространство творчества, науки, педагогики, открытий, работы с молодежью, конечно, очень привлекательно. И вот так незаметно, год за годом, десятилетия за десятилетиями, это стало кредо моей жизни".

Ирина Калачева, доктор исторических наук, профессор кафедры социальной коммуникации факультета философии и социальных наук БГУ

И днем, и ночью на работе - таков ритм жизни Александра Невдаха. Техник-строитель по образованию трудится в Минском государственном колледже полиграфии.

Подготовить классы к учебному году, обеспечить тепло, свет и уют в каждом кабинете, проверить и отремонтировать все необходимое оборудование - его прямая забота. Учебные корпуса когда-то были построены при участии Александра. Человек хозяйственный, подход ответственный, а потому все должно быть сделано на совесть.

Александр Невдах, замдиректора Минского государственного колледжа полиграфии имени В. З. Хоружей:

"По распределению пришел в ПТУ-63 строителем, там отработал 12 лет мастером. Затем меня перевели в ПТУ-32 полиграфистов, это был 1993 год. И с тех пор я возглавляю свое отделение, которое люблю, ценю, отношусь к работе всегда с душой и сердцем и дорожу своей работой".

Александр Невдах, замдиректора Минского государственного колледжа полиграфии имени В. З. Хоружей

Учебное заведение - единственный профильный колледж в стране. Особое внимание здесь уделяется подготовке высококлассных рабочих кадров: печатников, переплетчиков, операторов цифрового набора и верстки.

"Этот колледж я заприметил еще, когда был в девятом классе. У меня тут учится лучший друг, он мне этот колледж расхвалил, рассказал все, какие тут специальности и хорошие преподаватели. Я решил сюда поступить и ни разу не пожалел", - рассказал студент Минского государственного колледжа полиграфии имени В. З. Хоружей Богдан Махнач.

студент Минского государственного колледжа полиграфии имени В. З. Хоружей Богдан Махнач

Обеспечить качественное, безопасное и полезное питание школьников - эту задачу уже не один десяток лет решает Лариса Дубаневич, заведующая производством столичной школы № 2. Любовь к кулинарии привила мама. Иного пути, кроме как поступить в Техникум советской торговли, Лариса для себя даже не рассматривала. Несмотря на нелегкий труд, работа в школьной столовой стала для нее по-настоящему любимой, ведь коллеги и дети давно стали родными.

Лариса Дубаневич, завпроизводством столовой СШ № 2 Минска:

"Я много лет работаю в школьном питании, поэтому я ветеран и могу сравнить наше школьное питание 1980-х, 1990-х годов и сказать, что оно не стоит на месте, идет в ногу со временем. Технологи, когда работают, стараются в блюдо вводить новые ингредиенты, разрешенные в детском питании, например, паприку и петрушку. Разрабатывают новые мясные блюда. И поэтому наше школьное питание уже на уровне ресторана".

Лариса Дубаневич, завпроизводством столовой СШ № 2 Минска