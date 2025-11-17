Аналитик Татищев пояснил, зачем страны ЕС закрывают границу с Беларусью

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев объяснил, почему считает, что страны Прибалтики и Польша проводят на границе с Беларусью своего рода тестирование.

Эксперт предположил, что это делается с целью посмотреть, во-первых, как отреагируют глобальные игроки, ведущие свои транзиты через эти страны, в том числе Китай. Во-вторых, показать свою значимость в рамках ЕС, потому что как только возникает некий очаг напряженности (неважно, искусственный или настоящий), это привлекает внимание, а внимание - повод попросить дополнительное финансирование, показать свою значимость. "Сейчас геополитическое позиционирование стран Восточной Европы - это не коридор, не мост, а фронтир", - заявил Никита Татищев в "Актуальном интервью".

Он также отметил, что это та же самая логика, которой активно пользуется Украина, защищая, мол, Европейский союз от российской угрозы. Польша же говорила, что от нелегальной миграции. Литва выбрала путь контрабанды.