БСЖ запустил акцию "Быть мамой круто!" Цель - дать максимум информации о репродуктивном здоровье

Быть мамой круто! А материнство можно легко сочетать с успешной карьерой!

Республиканский проект "Быть мамой круто! ", который поможет получить максимум полезной информации о репродуктивном здоровье, стартовал в Белорусском государственном экономическом университете.

Инициатор - Белорусский союз женщин, а именно лидеры движения медицинских РНПЦ и образования. Цель проекта - зайти в женские аудитории и рассказать о счастье материнства, рисках при отложенной беременности, а также о возможностях современной медицины. Сегодня возраст женщины с первенцем приближается к 28 годам. И проблема демографии актуальна не только в Беларуси.

На разговор по душам пригласили успешных женщин, матерей и медиков.

Инна Солдатенко, председатель объединенной организации медицинских РНПЦ Белорусского союза женщин:

"Сегодня акция "Мамой быть круто!" имеет и вторую форму - "Папой быть круто!" Мы планируем провести ее во всех учреждениях высшего образования, там, где молодые люди начинают задумываться о вопросах создания семьи и рождения детей. Когда мы приходим с нашей акцией, мы отвечаем на вопросы: с чего начинать молодой семье? Какие социальные гарантии наше социально ориентированное государство может предложить молодым семьям, вступающим в брак? Какие социальные гарантии возможны при рождении первого, второго и даже третьего ребенка?"