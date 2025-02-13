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БСЖ запустил акцию "Быть мамой круто!" Цель - дать максимум информации о репродуктивном здоровье
Быть мамой круто! А материнство можно легко сочетать с успешной карьерой!
Республиканский проект "Быть мамой круто! ", который поможет получить максимум полезной информации о репродуктивном здоровье, стартовал в Белорусском государственном экономическом университете.
Инициатор - Белорусский союз женщин, а именно лидеры движения медицинских РНПЦ и образования. Цель проекта - зайти в женские аудитории и рассказать о счастье материнства, рисках при отложенной беременности, а также о возможностях современной медицины. Сегодня возраст женщины с первенцем приближается к 28 годам. И проблема демографии актуальна не только в Беларуси.
На разговор по душам пригласили успешных женщин, матерей и медиков.
Инна Солдатенко, председатель объединенной организации медицинских РНПЦ Белорусского союза женщин:
"Сегодня акция "Мамой быть круто!" имеет и вторую форму - "Папой быть круто!" Мы планируем провести ее во всех учреждениях высшего образования, там, где молодые люди начинают задумываться о вопросах создания семьи и рождения детей. Когда мы приходим с нашей акцией, мы отвечаем на вопросы: с чего начинать молодой семье? Какие социальные гарантии наше социально ориентированное государство может предложить молодым семьям, вступающим в брак? Какие социальные гарантии возможны при рождении первого, второго и даже третьего ребенка?"
Акция зародилась в 2024 году, и за это время набрала большую популярность. В этот раз она прокатится по ведущим вузам страны. Спикеры проекта заглянут и в мужские аудитории, где на примерах многодетных отцов и известных людей покажут и как "Круто быть папой!"