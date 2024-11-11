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Будет ли снег? Белгидромет рассказал, с какой погоды начнется 2025 год
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 января из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, по югу с прояснениями. Преимущественно по северной части страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог может быть гололедица, ночью и утром местами прогнозируется слабый гололед. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 2 - плюс 4 градуса, максимальная днем - 0 - плюс 6 градусов.
В четверг, 2 января, также на большей части территории ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 м/с, ночью и утром местами 21-24 м/с.
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