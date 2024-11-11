Будет ли снег? Белгидромет рассказал, с какой погоды начнется 2025 год

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 января из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, по югу с прояснениями. Преимущественно по северной части страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог может быть гололедица, ночью и утром местами прогнозируется слабый гололед. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы могут достигать 15-20 м/с.