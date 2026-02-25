Булавко назвал решение Великобритании и Франции о передаче ядерного оружия Украине бестолковым

Служба внешней разведки России заявила о том, что Великобритания и Франция, по их информации, готовятся поставить Украине на постоянной основе ядерное оружие. Это ядерное оружие может быть применено в боевых действиях. Сейчас вокруг этого идет большое количество обсуждений.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Тема действительно очень серьезная, и той информации, которую выдала Служба внешней разведки Российской Федерации нужно уделить самое пристальное внимание. Учитывая ту политику, которую проводит целый ряд европейских государств, вероятность таких событий очень высока. Мы видим, что на сегодняшний день реально сдерживающих факторов для того, чтобы не допустить передачу этого оружия, нет".

По его мнению, вопрос, насколько это повлияет на ход боевых действий, достаточно риторический. Если это оружие будет применено именно в зоне боевых действий, кардинальных результатов это не даст. Но опасность заключается в том, что оружие, очевидно, будет применяться прежде всего по территории Российской Федерации, по административно-промышленным центрам, по мирным объектам, по объектам энергетической инфраструктуры. "А здесь уже серьезнейшая опасность не только от потерь, которые будут нанесены, а в том, что эта война вполне может перерасти в ядерную плоскость", - заявил эксперт.

"Единственный вариант - это грамотная, взвешенная политика Российской Федерации, которая позволит минимизировать угрозы. Информационная, дипломатическая кампания, которая сейчас разворачивается со стороны Российской Федерации, - достаточно серьезный элемент защиты против необдуманного, бестолкового решения, которое витает в головах руководителей Великобритании и Франции", - заключил Анатолий Булавко.