Булавко: ШОС открывает для Беларуси новые перспективы

"События, которые сейчас происходят в Китае, имеют поистине историческое значение и, естественно, очень важны для нашего государства. Прежде всего, это открывает нам ворота: обширнейший рынок сбыта и рынок сотрудничества во всех практически сферах для развития, прежде всего, нашей экономики, в интересах благополучия наших граждан. Это очень важно, это основополагающее условие всей Шанхайской организации сотрудничества. И именно эта важность отвечает интересам нашего государства. В сегодняшнем мире, когда идет его переустройство, иметь надежных союзников - не одного, не двух, а целый блок экономический - это очень важно, тем более, когда это сотрудничество основано на абсолютном равноправии и взаимоуважении. Сегодня это очень дорогого стоит".