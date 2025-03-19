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"Было небезопасно моим детям". Белоруска о жизни в эмиграции и возвращении домой
Состоялась премьера документально фильма Белтелерадиокомпании "Чужое небо", в котором беглые белорусы рассказывают о том, с чем каждый день им приходилось сталкиваться в эмиграции. Там, под чужим небом, они обустраивали быт, искали работу, строили семьи. Но по итогу счастье нашли дома, в Беларуси.
Юлия Брикина-Борисова, главная героиня фильма "Чужое небо":
"Очень непростая история, очень личная, очень болезненная. Это то, о чем иногда просто хочется помолчать наедине с собой. Конкретно эта история домашнего насилия, которая меня наиболее остро коснулась именно в чужой стране - там, где нет близких, где нет родных; там, где я оказалась одна, и практически невозможно было попросить помощи. Вернуться я решила, потому что было небезопасно моим детям. Как любая мама, я в первую очередь несу ответственность за своих детей. Как любая женщина, я хочу для них благополучия. Я хочу, чтобы они жили там, где будет безопасно, где будет спокойно".
Целевая аудитория документальной ленты - подрастающее поколение. На премьеру в кинозал пригласили лидеров молодежного мнения, студентов и молодых ученых. Своими впечатлениями поделились и гости показа.
Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья, отметил: этот фильм демонстрирует, что жизнь под чужим небом - это реальные проблемы, это не та жизнь, которую показывают в голливудских сказках.
Фильм "Чужое небо" можно посмотреть на YouTube-канале news.by.