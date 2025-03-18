Эйсмонт о фильме "Чужое небо": Абсолютное большинство из них стало жертвами политических интриг

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Фильм "Чужое небо" показывает, что жизнь для белорусов за рубежом никогда не будет такой хорошей, как на Родине, а многие из них стали жертвами политических интриг. Об этом на закрытом показе документального фильма Алексея Мартиненка "Чужое небо" заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, пишет БЕЛТА.

Фильм "Чужое небо" основан на реальных событиях. Это истории белорусов, которые по разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года. Они рассказали, с чем пришлось столкнуться в эмиграции, какими были быт, работа и семейная жизнь вдали от дома. В фильме нашлось место и истории счастливого возвращения на Родину.

"В нашу комиссию (по рассмотрению обращений белорусов, находящихся за рубежом и желающих вернуться в Беларусь. - Прим. БЕЛТА) обращается очень много людей, которые по определенным причинам уехали за территорию Беларуси. У многих из тех, кто обращается к нам, были на то причины, в том числе юридического характера. И мы помогаем этим людям получить нужную информацию, чтобы они смогли принять решение: возвращаться им на территорию Беларуси или нет. Потому что все эти люди, которые к нам обращаются, больше не могут и не хотят жить за границей, за пределами своей Родины", - сказал Иван Эйсмонт.

По словам председателя Белтелерадиокомпании, после просмотра итогового варианта этого фильма он пришел к следующему выводу: "Никогда не будет так хорошо жить за границей, как на своей Родине. Это очевидная вещь, об этом многие говорят. И в абсолютном большинстве случаев, хотя жизнь за границей бывает разная, уровень этой жизни у людей гораздо хуже, чем у себя на Родине".

Посмотрев этот фильм, отметил он, можно увидеть, что многим из этих людей нужна помощь требуется психологическая помощь. "Абсолютное большинство из них стали жертвами больших политических интриг, организованных извне", - подчеркнул Иван Эйсмонт.