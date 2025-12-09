Чем Кения привлекает инвесторов, рассказал эксперт Маслов

"Исторически Кения является крупным экспортером сельхозпродукции, а сейчас это еще и фактор демографического роста и урбанизации. Идет быстрое, достаточно динамичное развитие городов. 50 миллионов человек уже живет в Кении, при этом площадь Кении это 600 тысяч километров квадратных, это практически две Германии по площади, поэтому 50 миллионов - это далеко не предел. Плюс, конечно, создание единой экономической зоны в Восточноафриканском сообществе, в которое входят, кроме Кении, Танзания, Уганда, Руанда, сейчас Демократическая Республика Конго также вошла. Это крупнейший рынок, - прокомментировал Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". - Кения выиграла, наверное, больше всех от этого интеграционного объединения, потому что с ее развитой инфраструктурой, банковской, транспортной, именно она является центром притяжения для инвестиций, для компаний, которые хотят выйти на весь этот рынок, а это уже более 200 млн человек, приближается к 300, наверное. Кения является хабом порта Момбаса - это ворота в Восточную Африку, она от всех этих процессов выигрывает".