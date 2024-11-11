Чем удивит зрителей второй эфир шоу "Фактор.by"

Благодаря этим культовым песням мы пережили лихие 90-е и легко вошли в новое тысячелетие. 13 декабря "Фактор.by" подарит ностальгическую дискотеку. Голосами десятка финалистов - хиты, что снова залетают в тренды! Второй прямой эфир самого талантливого шоу страны обещает быть теплым. Артисты вспомнят свое детство. Какого оно было вкуса и от чего текли слезы.

А "Фактор.by" магнитом снова притягивает всю Беларусь к экранам. Согласно медиаизмерениям, в прошлую пятницу, 6 декабря, первый прямой эфир "Фактор.by" шел на большинстве телевизоров страны. Отмечу, шоу впервые проходит в павильоне, по поручению Президента Беларуси полностью оснащенном собственным световым, светодиодным оборудованием, а также специальной новейшей съемочной техникой, приобретенной Белтелерадиокомпанией при поддержке государства для производства масштабных проектов. Теперь таких станет больше и они будут ярче.

13 декабря талант-шоу попрощается снова с двумя финалистами. Кто окажется в аутсайдерах, скажут телезрители. Только вы решаете, в чьих голосах есть истинный "Фактор.by".

Напоминаем телефоны для голосования: