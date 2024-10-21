Чемоданова: Для белорусов нет ничего ценнее, чем создание семьи и сохранение семейных ценностей

Смысл и глубина всей родительской недели была в том, чтобы наши дети, наше взрослое поколение еще раз для себя осмыслило - для белорусов нет ничего ценнее, чем создание семьи и сохранение семейных ценностей. И, пожалуй, самое главное - понимание, что счастье семьи находится в детях.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома