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Чемоданова: Для белорусов нет ничего ценнее, чем создание семьи и сохранение семейных ценностей

Празднование Дня отца 21 октября - красивый финальный аккорд Недели отеческой любви. В торговом центре "Столица" в Минске прошла масштабная концертная программа.

Состоялось выступление музыкальных и танцевальных коллективов, чтение стихотворений, посвященных отцам. Мам и пап поздравили и представители мэрии города.

Смысл и глубина всей родительской недели была в том, чтобы наши дети, наше взрослое поколение еще раз для себя осмыслило - для белорусов нет ничего ценнее, чем создание семьи и сохранение семейных ценностей. И, пожалуй, самое главное - понимание, что счастье семьи находится в детях.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома

В День отца также презентовали книгу "Память и долг. Хранить вечно". Ее посвятили подвигу белорусских военнослужащих в Афганистане и их семьям.

Ольга Чемоданова

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