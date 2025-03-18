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Черри и биф-сорта: как в агрокомбинате "Ждановичи" занимаются выращиванием томатов
К сбору овощного урожая готовятся в теплицах Минской области. Так, в агрокомбинате "Ждановичи" спеют черри, сливка и помидоры биф-сортов.
Огуречные плоды выращивают круглогодично в два оборота. К примеру, в весенне-осенний период поставляют на прилавки гладкий среднеплодный огурец голландской селекции, стебель которого за сезон вырастает в длину до 18 м. В пасмурные дни витаминный урожай подсвечивают практически 20 часов в сутки, что дает возможность плодам набирать вес, силу, сочность и аромат. С мая в теплицах созревает короткоплодный огурец. К слову, в месяц с тепличных плантаций собирают 500 т хрустящего овоща.
Диана Гришкина, ведущий агроном агрокомбината "Ждановичи":
"Все должно быть по технологии: досветка, климат-контроль, биологическая защита и соблюдение технологических операций. В тепличном комбинате работают более 200 человек. В работе на огуречных плантациях задействованы 45 человек. Овощевод занимается подкруткой, опусканием растений, формировкой".
Пока на предприятии установлены три теплицы. Мощности хватает, чтобы почти бесперебойно на протяжении года выращивать овощи. Например, урожай томатов получают с конца марта по ноябрь. Чтобы и зимой на прилавках было больше витаминов, расширяют площади. Так, в пригороде Минска планируют возведение новой теплицы - это будет плантация в 7 га исключительно для томатов.