Черри и биф-сорта: как в агрокомбинате "Ждановичи" занимаются выращиванием томатов

К сбору овощного урожая готовятся в теплицах Минской области. Так, в агрокомбинате "Ждановичи" спеют черри, сливка и помидоры биф-сортов.

Огуречные плоды выращивают круглогодично в два оборота. К примеру, в весенне-осенний период поставляют на прилавки гладкий среднеплодный огурец голландской селекции, стебель которого за сезон вырастает в длину до 18 м. В пасмурные дни витаминный урожай подсвечивают практически 20 часов в сутки, что дает возможность плодам набирать вес, силу, сочность и аромат. С мая в теплицах созревает короткоплодный огурец. К слову, в месяц с тепличных плантаций собирают 500 т хрустящего овоща.

Диана Гришкина, ведущий агроном агрокомбината "Ждановичи":

"Все должно быть по технологии: досветка, климат-контроль, биологическая защита и соблюдение технологических операций. В тепличном комбинате работают более 200 человек. В работе на огуречных плантациях задействованы 45 человек. Овощевод занимается подкруткой, опусканием растений, формировкой".