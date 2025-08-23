Чирков: Беларусь продолжает играть важную роль в глобальной политике

"Роль Беларуси, роль лично Президента Беларуси достаточно высокая в международных отношениях. И мне кажется, что у Беларуси есть большой потенциал в том, чтобы иметь возможность и приложить определенные усилия в урегулировании конфликта вокруг Украины. В целом мы видели, как в Минске проходили большие переговорные процессы. Но и в целом роль Беларуси в нынешних условиях очень важная, потому что Беларусь очень близка России. Беларусь - славянское государство, которое легко найдет общий язык с соответствующими странами, где славянское население. Поэтому, мне кажется, что роль Беларуси сейчас очень важная. И, кстати говоря, это особенно явно видно, учитывая, что и президент Трамп несколько раз созванивался с Президентом Беларуси".