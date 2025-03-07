Что мужчины дарят на 8 Марта, какого цвета тюльпаны раскупают быстрее

Март - это не только пора обновления природы, первых цветов и праздника женщин, но и горячая пора у тех, кто выбирает подарки. С самого утра сегодня по всей стране развернули торговлю цветочные базары. А в столице почти 200 торговых точек работают уже со среды. Это, к слову, на день раньше, чем в прежние годы.

Торговля цветами сегодня развернулась буквально везде: на ярмарках, остановках, около магазинов, в подземных переходах. Цены на белорусские тюльпаны начинаются от 4 руб. за штуку. Выбор тоже огромный по цвету, размеру, сорту, стоимости. Словом, все для того, чтобы любой мужчина по дороге домой смог купить букетик.

"Ажиотаж есть. Со вчерашнего дня с самого утра стоим. Люди идут, мужчины охотно покупают цветочки. Абсолютно все цвета расходятся прекрасно. Сегодня и завтра, я думаю, будет еще больший ажиотаж. Самый популярный на данный момент розовый, больше всего популярен", - рассказал продавец цветов.

"Идем поздравлять наших одноклассниц, потом идем на концерт, настроение прекрасное", - рассказали молодые люди.

"Приятно и дарить, и получать. Приятно радовать коллег каждый день. 8 Марта предусмотрен общегосударственный праздник, поэтому мы, мужчины, хотим поздравить наших женщин сегодня. У нас все красавицы, все умницы", - поделился мужчина.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/666ece17-f4ef-4082-a060-6337af670593/conversions/c04a3b53-8d8e-4e44-ae72-5c68d50d6c4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/666ece17-f4ef-4082-a060-6337af670593/conversions/c04a3b53-8d8e-4e44-ae72-5c68d50d6c4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/666ece17-f4ef-4082-a060-6337af670593/conversions/c04a3b53-8d8e-4e44-ae72-5c68d50d6c4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/666ece17-f4ef-4082-a060-6337af670593/conversions/c04a3b53-8d8e-4e44-ae72-5c68d50d6c4f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Весна для мужчин - всегда хороший повод порадовать женщин. У всех свои предпочтения в выборе подарка. Кто-то ограничивается букетом тюльпанов, другие ищут более индивидуальный подход.

"Изначально, конечно, спрашиваю, что ей нужно. Она говорит, что ей нужно, я ей это покупаю. А если она не знает, что сказать, то уже на свое усмотрение цветы, конфеты", - рассказал молодой человек.

"Все секреты, может, не надо выдавать, но дарим", - сказал мужчина.

"Завтра узнаем, что он подарит, - отметила его спутница. - Наверное, духи, шубы, поездки, отдых. Вот это нам нравится".

"Будет поездка в Египет", - признался он.