Что входит в обязательную схему медосмотра детей, рассказали в Минздраве

Как организована диспансеризация детей в Беларуси, рассказала на пресс-конференции специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии Министерства здравоохранения, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Анна Котова. Об этом пишет БЕЛТА.

У детей есть две группы диспансерного наблюдения: до года и с 1 года до 17 лет. Главврач подчеркнула, что диспансеризацией детей врачи занимаются уже с их рождения. "Она начинается с первого дня после выписки из роддома. В первые три дня участковый врач и медсестра осматривают ребенка на дому. Затем посещают его раз в неделю до достижения месячного возраста, а после уже ведутся ежемесячные осмотры вплоть до года. В обязательном порядке измеряются рост и вес, окружность головы и грудной клетки, при необходимости назначаются общие анализы крови и мочи (детям до трех месяцев в обязательном порядке). Не обходится без осмотра врачом-хирургом или ортопедом на предмет исключения патологий суставов или изменения костной ткани, а также неврологом", - рассказала она.

"Кроме того, по тому, как протекали беременность и роды, определяются группы риска, в которых мы более углубленно наблюдаем детей на первом году жизни. Это группы риска по патологии центральной нервной системы, по внутриутробному инфицированию, по развитию анемии и синдрому внезапной смерти. Определяя это, врач-педиатр строит схему наблюдения за ребенком", - акцентировала внимание Анна Котова.

Начиная с двухмесячного возраста начинается вакцинация, что также является медицинской профилактикой. "В обязательную схему диспансеризации также входит осмотр стоматолога, проведение антропометрии, с шести лет измерение артериального давления, с 11 - оценка остроты слуха и остроты зрения. При оформлении детей в учреждения образования проводятся дополнительно осмотры неврологом, хирургом, сдаются ОАК и АОМ", - сказала главврач.