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Данилович: Либеральная общественность пытается очернить тех, кто выиграл выборы в Австрии

В последнее время много говорят о выборах в Австрии, где к власти пришла партия "Австрийская свобода". Либеральные СМИ пишут, что впервые со времен Второй мировой войны к власти в стране пришли нацисты.

Действительно ли это так или это просто попытка очернить победу партии, которая выступает против санкций и против помощи Украине, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

Вячеслав Данилович:

"С моей точки зрения, это попытка со стороны так называемой либеральной общественности всячески очернить тех, кто выиграл выборы в Австрии, потому что, действительно, правая партия выступает за отмену санкций, за сохранение реального нейтралитета Австрии, за выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с той же самой Российской Федерацией".

Также депутат отметил, что партия выступает и против неконтролируемой миграции, которая ведет к росту преступности. Либеральная политика по привлечению в Европу огромного количества миграционных потоков, основанная на так называемых либеральных ценностях, ведет к достаточно тяжелому положению в европейских странах. "Вполне закономерно, что граждане европейских государств начинают поддерживать те силы, которые выступают за контроль над этими миграционными процессами, чтобы не допустить каких-то утрат своих традиционных ценностей, характерных для того либо иного государства в Европе", - подчеркнул Вячеслав Данилович.

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