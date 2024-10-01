Данилович: Либеральная общественность пытается очернить тех, кто выиграл выборы в Австрии

В последнее время много говорят о выборах в Австрии, где к власти пришла партия "Австрийская свобода". Либеральные СМИ пишут, что впервые со времен Второй мировой войны к власти в стране пришли нацисты.

Действительно ли это так или это просто попытка очернить победу партии, которая выступает против санкций и против помощи Украине, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

Вячеслав Данилович:

"С моей точки зрения, это попытка со стороны так называемой либеральной общественности всячески очернить тех, кто выиграл выборы в Австрии, потому что, действительно, правая партия выступает за отмену санкций, за сохранение реального нейтралитета Австрии, за выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с той же самой Российской Федерацией".