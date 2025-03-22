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"Дай лесу новае жыццё!" - в Беларуси стартовала добровольная общественная акция
В Беларуси стартовала добровольная общественная акция "Дай лесу новае жыццё!". Помочь стране восстановить лесные угодья может каждый желающий. В первую очередь новые посадки появятся на участках, пострадавших от шквалистого ветра. Высаживают леса смешанного типа, чередуя ель, сосну и березу. Это поможет массиву быть более устойчивым к сильным ветрам и заболеваниям.
Вырастить новый лес - дело непростое, но очень важное. Это своего рода инвестиция в будущее, поэтому каждый год весной в массивах Беларуси кипит работа. Нужно восстановить природный ландшафт и бесценный ресурс.
Помещать саженцы в почву нужно строго по технологии. Поэтому темп задают профессионалы. Первыми на буреломные участки, подготовленные к новым посадкам, выходят сотрудники лесхозов. Правильная глубина для корневой системы и расстояние между молодыми ростками помогут увеличить процент приживаемости.
Посадочный материал - саженцы - выращивают в Республиканском семеноводческом центре. От сбора и сортировки лучших семян до регулярного полива и удобрения - специалисты следили за каждым молодым деревом на протяжении двух лет. Теперь деревца будут тянуться к солнцу не в теплице, а в естественной среде.
В нынешнем году во время акции задействуют и почти 200 лесных участков Брестской области. Под восстановление отвели 400 гектаров. К зеленому марафону специалисты региона подготовили более 1 млн 300 единиц посадочного материала.
За каждым выращенным деревом кропотливый труд. Еще сложнее бороться с последствиями стихии. В Минске чествовали более 200 работников отрасли со всей страны. Именно эти труженики на протяжении семи месяцев устраняли последствия урагана, который накрыл Беларусь летом 2024 года.
Акция, направленная на лесовосстановление после разгула прошлогодней июльской стихии, пройдет в Беларуси во второй раз и завершится 12 апреля. Осенью прошлого года старт инициативе Минлесхоза дал лично Президент Беларуси. К слову, за последние 60 лет площадь, покрытая лесом, в нашей стране увеличилась почти вдвое.