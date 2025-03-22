"Дай лесу новае жыццё!" - в Беларуси стартовала добровольная общественная акция

В Беларуси стартовала добровольная общественная акция "Дай лесу новае жыццё!". Помочь стране восстановить лесные угодья может каждый желающий. В первую очередь новые посадки появятся на участках, пострадавших от шквалистого ветра. Высаживают леса смешанного типа, чередуя ель, сосну и березу. Это поможет массиву быть более устойчивым к сильным ветрам и заболеваниям.

Вырастить новый лес - дело непростое, но очень важное. Это своего рода инвестиция в будущее, поэтому каждый год весной в массивах Беларуси кипит работа. Нужно восстановить природный ландшафт и бесценный ресурс.

Помещать саженцы в почву нужно строго по технологии. Поэтому темп задают профессионалы. Первыми на буреломные участки, подготовленные к новым посадкам, выходят сотрудники лесхозов. Правильная глубина для корневой системы и расстояние между молодыми ростками помогут увеличить процент приживаемости.

Посадочный материал - саженцы - выращивают в Республиканском семеноводческом центре. От сбора и сортировки лучших семян до регулярного полива и удобрения - специалисты следили за каждым молодым деревом на протяжении двух лет. Теперь деревца будут тянуться к солнцу не в теплице, а в естественной среде.

В нынешнем году во время акции задействуют и почти 200 лесных участков Брестской области. Под восстановление отвели 400 гектаров. К зеленому марафону специалисты региона подготовили более 1 млн 300 единиц посадочного материала.

За каждым выращенным деревом кропотливый труд. Еще сложнее бороться с последствиями стихии. В Минске чествовали более 200 работников отрасли со всей страны. Именно эти труженики на протяжении семи месяцев устраняли последствия урагана, который накрыл Беларусь летом 2024 года.