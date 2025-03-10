Делегации США и Украины сделали совместное заявление

Тема, к которой сегодня приковано внимание всего мира, это американо-украинский переговорный процесс в Саудовской Аравии. По итогам двух раундов переговоров представители делегаций в совместном заявлении обозначили несколько договоренностей, среди которых готовность Украины принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня.

При этом США незамедлительно возобновят разведывательную и военную помощь Киеву. Также стороны договорились как можно скорее подписать соглашение по полезным ископаемым.