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Делегации США и Украины сделали совместное заявление
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9.12025-03-11T18:44:20.000000Z00
Тема, к которой сегодня приковано внимание всего мира, это американо-украинский переговорный процесс в Саудовской Аравии. По итогам двух раундов переговоров представители делегаций в совместном заявлении обозначили несколько договоренностей, среди которых готовность Украины принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня.
При этом США незамедлительно возобновят разведывательную и военную помощь Киеву. Также стороны договорились как можно скорее подписать соглашение по полезным ископаемым.
В Белом доме уже заявили, что переговоры в Джидде были позитивными и продуктивными. Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече продемонстрировала настрой на урегулирование.