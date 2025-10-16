Делегация МВД высадила около 25 тыс. саженцев в Воложинском районе

Инициативу "Дай лесу новае жыццё!" по всей Беларуси поддержали милиционеры и бойцы внутренних войск МВД.

Почти 25 тыс. саженцев сосен и берез появились в Воложинском районе, недалеко от деревни Яцково. Новую жизнь лесу (в рамках республиканской акции) дала делегация МВД. Важно, чтобы инициативу поддержали как можно больше людей, делая страну еще прекраснее, подчеркнул глава ведомства Иван Кубраков.

Летним ураганом в Воложинском лесхозе уничтожено порядка 10 гектаров. МВД помогает в восстановлении зеленой территории. К милиционерам присоединились курсанты ведомственных вузов и Центра подготовки кадров, лицеисты, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Что касается Минской области, мы сотрудничаем уже пятый год. Как показывает практика, нас постоянно приглашают, значит, качество нашей работы устраивает. Самое главное - это пример для подрастающего поколения. Я уверен, что через много лет мы сюда приедем, и здесь будет замечательная роща".