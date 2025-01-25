Делегация парламентариев Беларуси посетила Ивенецкий детский социальный пансионат

"У нас открыто два отделения, где находятся дети от 4 до 18 лет. В одном они проходят обучение, реабилитацию и проживают на постоянной основе. В другом, в отделении реабилитации и абилитации, куда приезжают ребята на 27 дней и проходят социальную и медицинскую реабилитацию".