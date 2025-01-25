Делегация парламентариев Беларуси посетила Ивенецкий детский социальный пансионат

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Ивенецкий детский социальный пансионат посетила делегация во главе с председателем Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Иваном Маркевичем.
Воспитанникам учреждения вручили полезные подарки, чтобы добавить комфорта в повседневную жизнь. В программе встречи был заявлен яркий концерт.
Анастасия Зенько, замдиректора Ивенецкого детского социального пансионата "Доброта сердец":
"У нас открыто два отделения, где находятся дети от 4 до 18 лет. В одном они проходят обучение, реабилитацию и проживают на постоянной основе. В другом, в отделении реабилитации и абилитации, куда приезжают ребята на 27 дней и проходят социальную и медицинскую реабилитацию".
Созданы все комфортные условия для жизни ребят. Они тоже наше общество, и мы как социальное государство, должны уделять внимание всем категориям людей - и взрослым, и одиноким. Я уверен, что такую политику люди ценят.
Сейчас в пансионате проживают, обучаются и получают помощь 32 ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это единственное учреждение такого типа в Минской области. Здесь работают квалифицированные специалисты, которые профессионально проводят реабилитацию.