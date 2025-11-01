3.70 BYN
День гражданской авиации отмечают в Беларуси 2 ноября
На них возложена важная миссия по безопасной и своевременной доставке пассажиров и грузов воздушным транспортом. И авиаторы справляются с этой задачей, несмотря на вызовы времени.
Беларусь сегодня отмечает День гражданской авиации. С праздником представителей и ветеранов авиатранспортной сферы поздравил Президент.
Лукашенко: Впервые в истории независимой Беларуси выпустят пилотов гражданской авиации
Глава государства отметил, что на белорусских авиаторов возложена важная миссия и они справляются с этой задачей, несмотря на вызовы времени
Первый в Беларуси аэропорт открылся в 1933 году. Отсюда отправился первый регулярный рейс по маршруту Минск - Москва. Сегодня у нас появились дальнемагистральные самолеты. По итогам девяти месяцев этого года отрасль показывает устойчивый рост.
Игорь Голуб, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"Мы видим, что количество перевезенных воздушным траспортом пассажиров составило 105,8 % к уровню 2024 года, пассажирооборот воздушного транспорта - 107 %, количество обслуженных пассажиров в аэропортах Республики Беларусь - 102,7 % к уровню прошлого года, грузооборот воздушного транспорта увеличился за этот период времени и составил практически 116 % к уровню прошлого года, объем перевоза грузов - 102 %".
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":
"В 2025 году были открыты направления из Бреста в Санкт-Петербург с 2 апреля с частотой 2 раза в неделю. С 28 апреля из Могилева мы полетели в Москву, в аэропорт Шереметьево, тоже два раза в неделю. 8 октября мы полетели из Минска в Санью, остров Хайнань, Китайскую Народную Республику. 10 часов полета, без посадки. Второй рейс - 12 октября: Фукок, Вьетнам, тоже курорт, тоже примерно такое же количество времени. В 2025 году также были возобновлены полеты "Белавиа" из Минска в Махачкалу и из Минска в Мурманск".
18 декабря возобновятся регулярные рейсы в Алматы. В будущем году появятся рейсы в Иорданию, Тунис и Таиланд. В ближайшей перспективе - возобновление чартерных перелетов из региональных аэропортов в Шарм-эш-Шейх и Анталью.